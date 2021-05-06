Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова рассказала об изменениях в жизни после замужества, сообщает zakon.kz.

До замужества я была совсем другой: дерзкой, вспыльчивой, даже временами жестокой, прямой и постоянно напряженной. Я не скажу, что моя жизнь была беззаботной и без трудностей, но и жаловаться на определенные моменты я себе никогда не позволяла. Если бы не все эти моменты жизни, я бы и не знала насколько сильной я могу быть. С замужеством я раскрылась иначе, стала более женственней, мягкой, спокойной, чувственной, - написала она на своей странице в Instagram.

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По ее словам, когда она была невестой, ее супруг - продюсер Саят Тостыкбаев - сказал ей: "Тебе нужно расслабится, теперь есть я".

На что я ответила: "Придет время, это произойдет, а пока все под контролем". В этот момент в моей голове появилась мысль: "Он должен расположить меня настолько, чтобы я в кои-то веки расслабилась и доверила человеку свою жизнь". Сабина Алтынбекова

Со временем, как отметила спортсменка, ее близкие стали замечать, что она кардинально изменилась.

Я не изменилась, а раскрылась с новой стороны и это благодаря Саяту. Чувствуя себя в нужных руках, за крепкой спиной, мне хочется, чтобы каждая девушка ощутила ту женственность, которую ощутила я. Сабина Алтынбекова

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Милые девушки, не растрачивайте себя, берегите, любите и уважайте себя настолько, чтобы не позволять быть с ненужными людьми. Не разменивайтесь, занимайтесь собой, своим саморазвитием и несомненно в вашу жизнь ворвется тот самый человек, который сделает вас принцессой. Сабина Алтынбекова