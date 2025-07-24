Сабина Алтынбекова рассказала о любви всей жизни

Известная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова опубликовала трогательное послание, поблагодарив волейбол за яркие эмоции и выразив предвкушение нового сезона, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 24 июля написала на своей странице в Instagram.

"Каждый раз, когда заканчивается сезон, я с нетерпением жду новый. Это любовь на всю жизнь, спасибо волейбол, что даришь столько ярких моментов и эмоций. Скоро новый сезон", – написала спортсменка.

Публикация вызвала теплый отклик у поклонников Алтынбековой, многие из которых отметили, что с нетерпением ждут ее возвращения на площадку.

Ранее сообщалось, что на 72-м году жизни скончался американский рестлер и актер Терри Джин Боллеа, известный во всем мире под сценическим именем Халк Хоган.

