Крупный пожар в ВКО – задержан подозреваемый

11 мая 2021, 00:24
Фото: ДЧС ВКО

Установлен подозреваемый в возникновении пожара в ВКО, в результате которого погибла женщина и двое мужчин оказались в реанимации, сообщает zakon.kz.

По данному факту отделом полиции города Риддер начато досудебное расследование по статье 204 часть 2 УК РК (Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем неосторожного обращения с огнем). Выясняются все обстоятельства происшествия. пресс-служба ДП ВКО

Личность подозреваемого не раскрывается.

Сегодня, 10 апреля в Восточном Казахстане загорелся лес. Под городом Риддер в пожаре сгорели несколько домов поселка Лесхоз. Есть человеческие жертвы. Тушение пожара продолжается. На данный момент известно об уничтожении 35 домов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить жильем пострадавших при пожаре в ВКО

В ДЧС ВКО развернут оперативный штаб в кризисном центре.


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