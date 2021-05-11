До двух лет грозит виновнику крупного пожара в ВКО

До двух лет грозит виновнику крупного пожара в Восточно-Казахстанской области, сообщает zakon.kz.

10 мая начато досудебное расследование по факту уничтожения чужого имущества путем неосторожного обращения с огнем повлекшее тяжкие последствия и особо крупный ущерб - по части второй статьи 204 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

Читайте также

Крупный пожар в ВКО: задержан подозреваемый

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей, либо лишения свободы сроком до двух лет.

Подозреваемый в совершении данного уголовного правонарушения задержан, им является ранее не судимый, работающий 35-ти летний житель Риддера, неосторожное обращение с огнем которого, привело к таким тяжким последствиям,- рассказал заместитель начальника ДП ВКО Елдос Закимов.

Читайте также:

Пожар в ВКО: Хронология событий

Департаментом полиции создана специальная следственно–оперативная группа, сотрудниками изучаются видеозаписи с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов.

Тщательно проверяются показания свидетелей происшествия, назначены соответствующие экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле Министерства внутренних дел, - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно–процессуального кодекса разглашению не подлежит.