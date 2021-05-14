Прокуратура Грузии предъявила обвинение родственнику Асель Айтпаевой в ее изнасиловании

Родители погибшей в Грузии Асель Айтпаевой написали заявление в Генеральную прокуратуру страны. Семья добивается экстрадиции в Тбилиси своего родственника - Мурата Мейрбекова, сообщает zakon.kz.

Он пригласил Асель на работу в Грузию, а за день до ее смерти внезапно вернулся в Казахстан, передает КТК.

Сейчас под стражей в Тбилиси находится 57-летний Бесик Тордуа, которому вменяют изнасилование Асель Айтпаевой и доведение ее до самоубийства.

Мужчина приходится семье Айтпаевых дальним родственником, и в его доме Асель остановилась, когда прилетела в Рустави. Родители настаивают, за пару дней Мейрбеков успел несколько раз изнасиловать девушку, из-за чего она была вынуждена переехать. Придерживается этой версии и адвокат семьи. Сейчас правозащитница борется за право ознакомиться с материалами дела.

Я собираюсь заявить в прокуратуру, чтобы мне как защитнику пострадавшей стороны дали доступ к отчетам. Я, как и семья, не верю, что Асель могла совершить самоубийство. Ее убили – и расследование должно вестись исключительно убийства. Если следствие не примет решение допросить Мурата, то это сделаю я. Потому что он главный фигурант в деле. Он привез ее в Грузию, и, по словам погибшей, он изнасиловал ее. адвокат Айсулу Айтпаевой Нино Андриашвили

Сам Мурат Мейрбеков отказался что-либо комментировать. Известно лишь, что за день до смерти Асель мужчина вернулся в Казахстан. Журналистам удалось найти его адрес в Нур-Султане, однако дома мужчины не оказалось.

Фотографии 37-летнего Мейрбекова сейчас не сходят с экранов грузинских телеканалов. Известно, что мужчина дважды женат, воспитывает двоих детей и сейчас ждет третьего. Близкие Мурата уверены, что он ни в чем не виноват. Теща возмущается, что "из него сделали какого-то, извините меня, серийного сутенера".

Отдельно стоит упомянуть, что адвокаты 57-летнего Бесика Тордуа утверждают: несмотря на недолгое знакомство, Бесо и Асель готовились к свадьбе.

У родителей погибшей такая версия вызвала шок.

Такого быть не может. Во-первых, она замуж никогда не собиралась. Потому что я с ней разговаривал, что уже возраст: "Тебе пора замуж". Она говорила: "Папа, я не хочу замуж. Пока поеду, заработаю на квартиру". И потом этот адвокат говорит: вот они дружили, хотят пожениться. Такого быть не может. Как могут пожениться, если он пугает и угрожает ей, бьет и с окна выкинул? Это разве любовь такая? Взрослый человек – он старше меня даже. Это что несет этот адвокат их? отец Асель Айтпаевой Алтай Айтпаев

Разбираться во всех нюансах запутанной истории предстоит грузинским полицейским. Главным ориентиром в деле станет часовая аудиозапись разговора Асель Айтпаевой и Бесо Тордуа, которую девушка перед смертью успела отправить подруге. Первое судебное слушание по делу состоится 23 июня.

Асель Айтпаева погибла при невыясненных обстоятельствах в Тбилиси в ночь на 5 мая. Девушка выпала из окна 9 этажа. Ее двоюродная сестра рассказала, что перед смертью девушка успела отправить аудиозапись своей подруге. На ней слышно, как неизвестный мужчина угрожает ей расправой.

В ходе следствия задержан гражданин Грузии Зугдиди Бесик Тордуа, которого обвиняют в изнасиловании и доведении до самоубийства. Ему грозит от 8 до 10 лет лишения свободы. В деле также фигурирует Мурат Мейрбеков - гражданин Казахстана, родственник Асель, пригласивший ее работать в Грузию.