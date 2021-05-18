Названа схема обмана на кассе супермаркета

Способов обмана на кассе немало, и предусмотреть все ходы мошенников сложно, невзирая на наличие современного "умного" кассового оборудования и программ слежения, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры коммерции и торгового дела университета "Синергия" Алиса Храмова.

Лишний товар в чеке — один из самых распространенных способов обмана на кассе. Если покупается один-два товара, то совершить обман достаточно сложно, а если много позиций, то обмануть покупателя довольно просто. Бывает, конечно, что просто сканер не распознает штрих-код, а потом считает его два раза, — указала эксперт.

Бывает, что покупателю добавляют в чек посторонний товар, неправильно выдают сдачу, сканируют неверный штрих-код. Интересным способом является обман с акцией 1+1, когда два товара продаются по цене одного.

Покупатель не знает об этой акции и приносит на кассу один товар. Кассир молчит про акцию, но в чек специально вносит две единицы товара. Покупатель оплачивает полную стоимость, а продавец потом берет себе второй оплаченный товар, — рассказала Храмова.