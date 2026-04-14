Советы

Казахстанцам подсказали, как наказать продавца за отсутствие чека

Фото: pexels
В Казахстане при каждой покупке товаров, выполнении работ или оказании услуг продавец обязан выдать фискальный чек контрольно-кассовой машины (ККМ). Департамент государственных доходов по Мангистауской области напомнил, что делать покупателю, если чек не был выдан, сообщает Zakon.kz.

Специалисты также уточнили, почему важно требовать чек. Есть несколько причин:

  • Чек подтверждает факт покупки и защищает ваши права как потребителя.
  • Он помогает вернуть или обменять товар.
  • Невыдача чека – это признак возможного уклонения от уплаты налогов, что наносит ущерб государству и честному бизнесу.

Что делать, если чек не выдали

  1. Потребуйте чек сразу на месте.
  2. В случае отказа зафиксируйте нарушение: снимите видео или фото (адрес магазина, название, время покупки, продавца, товар и сумму). Также стоит записать данные: наименование магазина, ИИН/БИН продавца (если известно).
  3. Подайте жалобу: через сервис e-Otinish в приложении eGov Mobile (выберите орган государственных доходов по месту нахождения магазина). Или через мобильное приложение Wipon (за подтвержденное нарушение предусмотрено вознаграждение). Можно и лично в территориальный налоговый орган по месту нахождения нарушителя.

Ответственность за невыдачу чека (статья 284 КоАП РК)

  • За первое нарушение предусмотрено предупреждение.
  • За повторное нарушение в течение одного года назначается штраф:

– для субъектов малого предпринимательства, частных нотариусов и частных судебных исполнителей – 20 МРП;

– для субъектов среднего предпринимательства – 30 МРП;

– для субъектов крупного предпринимательства – 40 МРП.

Как изменились кассы и чеки в Казахстане
"С 2026 года в чеках ККМ обязательно указываются наименование товара/услуги и его код по Национальному каталогу товаров (НКТ). Невыполнение этих требований также может квалифицироваться как нарушение порядка применения ККМ".Департамент государственных доходов по Мангистауской области

Немного ранее казахстанцам рассказывали, почему нельзя оставлять чек на кассе и выкидывать его.

Анастасия Московчук
