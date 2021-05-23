Пульмонолог предупредил о вреде пробежек в городе

Главный пульмонолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Белевский рассказал, что бег по городским улицам вредит здоровью, сообщает zakon.kz.

В интервью радиостанции "Говорит Москва", он объяснил, что из-за увеличенного воздухообмена, в следствие которого в организм поступает больше вредных веществ.

Автомобили выбрасывают вредные вещества, которые люди в большем объеме поглощают во время физических нагрузок.

Причем во время физической нагрузки объем вентиляции, то есть объем обмена воздуха, многократно увеличивается, значит, увеличивается и поступление вредных веществ в организм. Андрей Белевский

Пульмонолог рекомендует бегать и кататься на велосипеде вдали от дорог, например, в парках.