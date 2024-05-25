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Дождь, снег и град прогнозируют по Казахстану 26 мая

дождь, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 16:37 Фото: freepik
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на воскресенье, 26 мая, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу синоптиков сети, в разных частях страны ожидаются проливные дожди, снег, град и туман.

"На большей части РК ночью пройдут осадки, на севере, в центре, в горных районах юго-востока – сильные осадки (дождь, снег), на севере, востоке, юго-востоке, днем в центре страны – сильные дожди, на севере, востоке, в центре, юге республики ожидается выпадение града. Лишь на западе страны, и в Кызылординской области будет ясная погода, без осадков. По республике ожидается порывистый ветер, гроза, на северо-западе, в центре, юге в ночные часы - туман". РГП "Казгидромет"

Ночью на западе Акмолинской, Карагандинской, на севере Улытауской, Северо-Казахстанской областей на поверхности почвы на севере, в горных районах Туркестанской областей ожидаются заморозки 1-2 градуса.

На западе, юге Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, на юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской области, юго-западе Абайской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге Абайской, в пустынных районах Туркестанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В южной столице – Алматы – ожидается неустойчивая погода. По данным синоптиков, в течение семи дней будут наблюдаться дожди и грозы, а также временное понижение температуры воздуха.

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Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Прогноз погоды
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