Это был очень непростой матч для нас - главный тренер сборной Канады

Главный тренер сборной Канады по хоккею Джэрард Галлант прокомментировал победу над сборной Казахстана на групповом этапе чемпионата мира 2021 года, передает zakon.kz.

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Перед матчем с игроками много говорили о сборной Казахстана: как они действуют в обороне, атакуют, входят в зону. Мои парни сегодня провели блестящий матч. Каждый действовал упорно, отрабатывал по полной. Это был очень непростой матч для нас. Мы постоянно делали акцент на том, как важно правильно действовать в этих встречах, как нужно "просачиваться" через оборону соперника, создавать голевые моменты. Определенно, сегодня был очень хороший матч, - приводит belarushockey.com слова Галланта.

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Также он высказался об одном из лучших молодых игроков сборной Канады - Коуле Перфетти.

Он сыграл великолепно. Это еще молодой игрок, который очень хорошо действует, приносит нам пользу. Тут он получает очень хороший опыт, как необходимо действовать, владеть шайбой. Сейчас он один из лучших молодых игроков среди канадцев. Несмотря на юный возраст, он показывает очень хорошую игру, которая помогла нам сегодня победить. Джэрард Галлант

28 мая сборная Казахстана в пятом матче на ЧМ по хоккею сыграла против канадцев. Встреча прошла в Риге на стадионе "Арена-Рига", и завершилась со счетом 2:4 в пользу сборной Канады.

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Следующий матч сборная Казахстана сыграет со сборной Италией 29 мая. Начало встречи запланировано на 15:15 по времени Нур-Султана.

Ранее казахстанцы сенсационно обыграли хозяев турнира - латышей (счет 3:2), а также действующих чемпионов - сборную Финляндии (3:2). Оба раза судьбу встречи решила серия буллитов. Третью игру на групповой стадии ЧМ по хоккею сборная Казахстана проиграла американцам (3:0), а в четвертом матче казахстанцы сенсационно победили сборную Германии (3:2).