Сборная Казахстана по хоккею покинула зону плей-офф ЧМ-2021

Сборная Казахстана по хоккею покинула зону плей-офф чемпионата мира 2021 года, сообщает zakon.kz.

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Это произошло после матча Латвия-Норвегия, в которой латыши по буллитам проиграли норвежцам со счетом 3:4.

Несмотря на проигрыш, сборная Латвии набрала восемь очков и в турнирной таблице группы В поднялась с пятого на четвертое место, а сборная Норвегии сохранила за собой седьмое место.

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Таким образом, латыши вытеснили сборную Казахстана (семь очков) с четвертого места, которое дает шансы на попадание в плей-офф.

Фото: championat.com

28 мая сборная Казахстана в пятом матче на ЧМ по хоккею сыграла против канадцев. Встреча прошла в Риге на стадионе "Арена-Рига", и завершилась со счетом 2:4 в пользу сборной Канады.

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Следующий матч сборная Казахстана сыграет со сборной Италией 29 мая. Начало встречи запланировано на 15:15 по времени Нур-Султана.

Ранее казахстанцы сенсационно обыграли хозяев турнира - латышей (счет 3:2), а также действующих чемпионов - сборную Финляндии (3:2). Оба раза судьбу встречи решила серия буллитов. Третью игру на групповой стадии ЧМ по хоккею сборная Казахстана проиграла американцам (3:0), а в четвертом матче казахстанцы сенсационно победили сборную Германии (3:2).