Не поделили карусель. Подравшихся женщин в парке Караганды оштрафуют

День защиты детей в парке Караганды закончился дракой. Двух женщин, устроивших потасовку, оштрафуют, сообщает zakon.kz.

По данным областной полиции, зачинщицами конфликта оказались женщины 32 и 34 лет.

Они пояснили, что между ними произошла драка, однако еще до прибытия сотрудников полиции, конфликт был разрешен мирным путем. По данному факту обе претензий ни к кому не имеют и судиться ни с кем не желают. В отношении участниц конфликта составлен административный протокол по статье 434 КРКоАП "Мелкое хулиганство", – сообщили в ведомстве.

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В полиции отметили, что всего предотвращено три конфликта между посетителями аттракционов и кассирами.

Двум беременным женщинам, почувствовавших себя плохо, вызвана скорая помощь. Также в данном парке полицейские выявили нарушения со стороны пятерых индивидуальных предпринимателей, занимавшихся реализацией различных товаров, за несоблюдение необходимой дистанции в период карантина, - уточнили в ДП.

Материалы направлены на рассмотрение в СЭС.

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Всего 1 июня в Михайловский ОП с Центрального парка культуры и отдыха поступило двадцать пять сообщений. Из них четыре о без вести пропавших детях в возрасте от двух до семи лет. Все они найдены и переданы родителям, - заключили в пресс-службе.