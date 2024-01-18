Две женщины не поделили танцпол и подрались в ночном клубе Кокшетау

Две женщины подрались в ночном клубе в Кокшетау, одна из них госпитализирована, сообщает Zakon.kz.

О происшествии в полицию сообщили медики. В больницу доставили 27-летнюю девушка с различными травмами.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что пострадавшая получила ранение при драке в местном клубе.





"Предварительно установлено, что одна из девушек во время танца по неосторожности толкнула другую. Слово за слово, дошло до нецензурной брани и драки", – сообщили в полиции.

По факту хулиганства начато досудебное производство. Во время оперативно-розыскных мероприятий полиция установила 31-летнюю женщину, причастность которой проверятся.

Ранее сообщалось, что В Кокшетау выявили пьяных подростков и водителей, лишенных права управления.