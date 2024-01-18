Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Две женщины не поделили танцпол и подрались в ночном клубе Кокшетау

Две женщины не поделили танцпол и подрались в ночном клубе Кокшетау Фото: pixabay
Две женщины подрались в ночном клубе в Кокшетау, одна из них госпитализирована, сообщает Zakon.kz.

О происшествии в полицию сообщили медики. В больницу доставили 27-летнюю девушка с различными травмами.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что пострадавшая получила ранение при драке в местном клубе.


"Предварительно установлено, что одна из девушек во время танца по неосторожности толкнула другую. Слово за слово, дошло до нецензурной брани и драки", – сообщили в полиции.

По факту хулиганства начато досудебное производство. Во время оперативно-розыскных мероприятий полиция установила 31-летнюю женщину, причастность которой проверятся.

Ранее сообщалось, что В Кокшетау выявили пьяных подростков и водителей, лишенных права управления.

Читайте также

Трех иностранцев, находившихся в международном розыске, задержали в Туркестанской области
Находившихся в международном розыске трех иностранцев задержали в Туркестанской области
Взрыв произошел в пекарне Арыси, погибла женщина
Взрыв произошел в пекарне Арыси, погибла женщина
Крупный пожар в магазине потушили в Павлодаре
Крупный пожар в магазине потушили в Павлодаре
Тамила Языкова
Кокшетау
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К чему привел отказ от алкоголя в четырех селах Казахстана
К чему привел отказ от алкоголя в четырех селах Казахстана
МВД опубликовало призыв к казахстанским водителям
Штрафы и арест: МВД опубликовало важное обращение к водителям
Массовые беспорядки произошли в российском Башкортостане
Массовые беспорядки произошли в российском Башкортостане
Депутат о контроле мобильных переводов
Депутат о контроле мобильных переводов: Предприниматели едва сводят концы с концами
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: