На ребенка в Степногорске упала железная конструкция – виновных нет

На шестилетнего мальчика, игравшего на детской площадке в Степногорске, упал металлический олень. Ребенку пришлось делать трепанацию черепа, сообщает zakon.kz.

Железная конструкция заржавела и завалилась вместе с игравшим на ней ребенком, передает КТК.

Но виновного найти оказалось невозможным.

У него дырка в черепе, у него нет кости. И что дальше будет с ребенком, неизвестно. Мы ходили к акиму, к акиму города – к Еркебулану Баяхметову. Мы спросили: "Кто ответственность несет за эти металлоконструкции, которые расположены у нас практически в каждом дворе?" – на что он ответил, что эти металлоконструкции ни за кем не закреплены. Макпал Жумабекова - мать

Шестилетний Мансур несколько дней пролежал в реанимации после трепанации. Впереди у него долгое лечение и восстановление.

Родители пытались найти виновных и потребовать выплаты ущерба, но ни одна из городских служб не взяла на себя ответственность. Выяснилось, что практически все детские площадки бесхозные. И только ЧП заставило чиновников провести ревизию.





Детские площадки многие на самом деле старые. Они на балансе ни города, ни КСК не стоят, они с советских времен еще остались. Сейчас ревизию проведем. Те площадки, которые вызывают вопросы в отношении безопасности детей, будем демонтировать. аким города Степногорска Еркебулан Баяхметов