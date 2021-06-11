ЧП в ЖК "Бухар-Жырау Тауэрс": МВД закрыло дело

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщил о прекращении уголовного дела по алматинскому стрелку из ЖК "Бухар-Жырау Тауэрс", передает корреспондент zakon.kz.

По данному уголовному делу, которое было в Алматы, в связи с тем, что обвиняемый скончался на месте происшествия - совершил суицид, уголовное дело в отношении него прекращено. Но в то же время по всем фактам, которые были выявлены в ходе данного происшествия, у нас отдельно была проведена служебная проверка, которая уже закончена. Но здесь обвиняемый скончался, поэтому привлекать некого, - сказал Тургумбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

25 апреля в жилом комплексе "Бухар-Жырау Тауэрс" в Алматы произошло ЧП, в ходе которого ранивший охранника ЖК мужчина погиб, выбросившись из окна своей квартиры, расположенной на 17 этаже. Он долго отстреливался от прибывших полицейских, ЖК был оцеплен.

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Тамила Языкова, Нур-Султан