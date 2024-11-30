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В Алматы на два дня закрыли часть бульвара Бухар Жырау

ремонт, ремонт дороги, ремонт улицы,, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 11:36 Фото: pixabay
В Алматы с 30 ноября 2024 года перекрыли для движения транспорта южную часть бульвара им. Бухар Жырау из-за работ по замене газопровода, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об участке бульвара, где он пересекается с улицей Байзакова, а также часть бульвара от улицы Байзакова до реки Есентай.

"Движение закрыто с 7:00 утра 30 ноября до 6:00 2 декабря", – уточнили в алматинском производственном филиале АО "QazaqGaz Aimaq".

Подземный газопровод среднего давления на этом участке был запущен в эксплуатацию в 1972 году. Во время его недавнего осмотра были выявлены повреждения изоляционного покрытия и четыре сквозных отверстия в трубе, вызванные коррозией.

После завершения ремонта будет проведено благоустройство прилегающей территории и восстановлено асфальтовое покрытие.

Ранее синоптики предоставили предварительный прогноз погоды в Алматы на семь дней. Согласно данным Гидрометцентра, в выходные в южной столице атмосферный фронт изменит погоду – начнутся осадки, а температура понизится.

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