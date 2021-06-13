Две страны помогут Казахстану решить ситуацию с маловодьем на юге

Кыргызстан и Таджикистан сбросят Казахстану дополнительный объем воды, передает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Как сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, нынешним летом Кыргызстан и Таджикистан сбросят Казахстану дополнительные 645 млн кубометров воды. Это, по словам министра, частично поможет решить ситуацию с маловодьем в южных регионах страны.

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Впрочем, как отметил глава МЭГПР РК, расслабляться не стоит. Местные власти, по словам Мирзагалиева, должны провести разъяснительную работу с фермерами и составить график рационального водопользования, чтобы воды хватило на всех.

По данным министра, площадь посевов в Туркестанской области составляет 440 тыс. га, и сейчас потребность в поливе растет.

Поэтому, как отметил Мирзагалиев, многое зависит от объема притока в реку Сырдарья по межгосударственным каналам Достык, Зах, Ханым.

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Отмечается, что объем Шардаринского водохранилища по сравнению с 2020 годом меньше на 550 млн кубометров. В регионе запустили канал машинной подачи воды из водохранилища и задействовали 14 дренажных скважин и насосы.

Чтобы избежать дефицита поливной воды, в Сырдарью должна поступать вода мощностью 200 кубометров в секунду. Кроме того, по каналу Достык из Узбекистана должно поступать 50 кубометров влаги в секунду. Но на сегодняшний день мы получаем только 70% от необходимого объема влаги. директор туркестанского филиала РГП "Казводхоз" Мерлан Керимжанов