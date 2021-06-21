Совместное заседание палат Парламента - текстовая трансляция

14 июня председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента. Сегодня, 21 июня, Парламент рассматривает отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год. Zakon.kz ведет текстовую трансляцию.

10:00 Нигматулин объявил об открытии заседания. Он сообщил, что на заседании присутствуют премьер-министр Аскар Мамин, председатель Конституционного совета Кайрат Мами, руководители ведомств.

10:03 Слово предоставили Кайрату Мами. Он говорит о состоянии конституционной законности в стране. К примеру, дал толк

10:10 Мами отчитывается о том, что сделал Конституционный совет за последнее время. К примеру, по обращению Президента РК Совет дал толкование поправки к закону об адвокатской деятельности,

10:15 Также Совет дал толкование конституционного закона, где говорится о смертной казни.

Право на жизнь - основная ценность в демократическом обществе, - отметил он.

10:20 Мами окончил читать доклад. Нигматулин объявил о голосовании за постановление по посланию Конституционного совета. Постановление принято.

10:22 Слово предоставлено премьер-министру Аскару Мамину. Он поблагодарил депутатов обеих палат Парламента, затем приступил к докладу. По его словам, расходы госбюджета исполнены на 98.3%, а местных бюджетов на 99.1%.