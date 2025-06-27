Совместное заседание палат Парламента началось в Астане

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В Астане началось совместное заседание палат Парламента. В его рамках будет рассмотрен ряд вопросов, в том числе отчет правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2024 год, передает Zakon.kz.

В его работе принимают участие премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, спикеры и депутаты обоих палат Парламента, члены правительства, председатели Конституционного суда, Верховного суда, Национального банка, Высшей аудиторской палаты, Центральной избирательной комиссии. Ранее сообщалось, что на заседании рассмотрят послание Конституционного суда Республики Казахстан "О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан", отчеты правительства Республики Казахстан и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2024 год. 24 июня 2025 года председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Казахстана.

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