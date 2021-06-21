По делу об изнасиловании 5-летней девочки в Сатпаеве вынесен приговор

Судом присяжных вынесен вердикт по делу об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и причинении тяжкого вреда здоровью малолетней девочки в г. Сатпаев (ст. 120 ч. 4, ст. 121 ч. 4, ст. 106 ч. 2 п. 3,5,11 УК), передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу СМУС Карагандинской области.

Дело рассматривалось в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области.

Кто предан суду?

Суду преданы супруги Пр. и П. по указанному выше обвинению.

Подозреваемый Г. покончил жизнь самоубийством в период следствия. Дело в отношении Г. прекращено следователем в связи с его смертью и судом не рассматривалось.

Что установлено в суде?

23 июля 2020 года Г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде своего дома встретил малолетнюю потерпевшую, схватил и занес в свою квартиру. Затем Г. позвал соседа Пр., предложил совершить насилие, последний согласился. Затем они позвали супругу Пр. - подсудимую П., которая, зная о преступных намерениях, ввела ребенку инъекцию неустановленного вещества. Девочка начала терять сознание. После чего Г. и Пр. совершили изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Согласно заключению экспертизы психическому здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред.

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Вердикт присяжных

По результатам голосования суд присяжных признал Пр. и П. виновными по всем статьям обвинения.

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Отягчающим обстоятельством в действиях Пр. признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Смягчающих обстоятельств не установлено.

С учетом изложенного Пр. назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием в учреждении чрезвычайной безопасности. При этом первые 5 лет срока подлежит отбытию в учреждении полной безопасности.

Закон запрещает назначать женщинам пожизненное лишение свободы (ст. 46 УК).

В связи с чем подсудимой П. по совокупности преступлений окончательно назначено 22 года лишения свободы с пожизненным лишением права заниматься и занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Приговор не вступил в законную силу.

23 июля 2020 года в 21.00 в полицию города Сатпаева обратился житель Жезказгана, который сообщил о пропаже своей 5-летней дочери. В результате поисковых мероприятий, в которых принимали участие весь личный состав отдела полиции Сатпаева и волонтеры, ребенок был обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома. Девочка сейчас обследуется в больнице. Подозреваемый был задержан.

Рядом с домом задержанного произошло стихийное собрание людей, требующих выдать им подозреваемого. Для пресечения беспорядков на место были стянуты силы правопорядка. Ситуацию стабилизировали, люди разошлись.





