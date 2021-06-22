ЧП в фонтане Алматы: врачи рассказали о состоянии девочек

Состояние девочек, которые пострадали в результате удара током в одном из фонтанов Алматы, улучшилось. Они чувствуют себя хорошо, сообщила заместитель главного врача Центра детской неотложной медицинской помощи Алуа Жексенова, передает корреспондент zakon.kz.

По ее словам, девочки восьми и десяти лет поступили в детскую больницу 19 июня. Обе были в тяжелом состоянии. Им оказали экстренную хирургическую помощь.

Восьмилетняя девочка с электротравмой поступила в реанимационное отделение. На сегодняшний день состояние стабилизировалось, средней степени тяжести, жалоб не предъявляет. Переведена в профильное отделение для дальнейшего лечения, - рассказала Жексенова.

Десятилетняя девочка с 19 июня находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. У нее ожог первой степени. По словам заместителя главврача, девочки чувствуют себя хорошо.

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20 июня двоих девочек и женщину едва не убило током в фонтане на улице в Алматы. Сообщалось, что женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Виновникам инцидента грозит до пяти лет колонии.

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