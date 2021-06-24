570 казахстанцев с "красным" статусом нарушили режим самоизоляции

Все физические лица, выявленные по системе Ashyq с "красным" статусом будут привлечены к административной ответственности, сообщает zakon.kz.

В период с 10 по 21 июня на объектах, участвующих в проекте Ashyq, зарегистрировано 570 лиц с "красным" и 879 лиц с "желтым" статусами. Девять человек уже привлечены к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. В отношении остальных нарушителей с "красным" статусом органами СЭС ведется работа по возбуждению дел об административном правонарушении. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля

Читайте также: 165 казахстанцев с "красным" статусом пытались пройти в заведения по Ashyq

10 июня вступили в силу санитарно-эпидемиологические требования, предусматривающие обязательный режим изоляции для больных КВИ и контактных с ними лиц. За неисполнение установленных требований предусмотрен штраф в размере 30 МРП, или 87 510 тенге.

Читайте также: Алматинка с "красным" статусом пыталась попасть в кинотеатр