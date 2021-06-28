Ученые назвали симптомы нового лямбда-штамма COVID-19

Названы симптомы нового лямбда-штамма коронавируса, передает zakon.kz.

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Как сообщает РИА Новости, в Великобритании зафиксировали случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса, распространенного в Южной Америке.

Лямбда-вариант коронавируса изначально выявили в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине в конце 2020 года.

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Как пишет газета Express со ссылкой на Агентство общественного здравоохранения Англии, предполагается, что эта версия патогена содержит несколько мутаций в спайковом белке, которые влияют на степень заразности вируса.

Однако пока у ученых нет доказательств, что новый штамм провоцирует более тяжелое течение COVID-19 или ослабляет действие вакцин. Тем не менее медики порекомендовали обращать внимание на такие симптомы, как высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса.

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Отмечается, что на сегодня лишь четыре мутации коронавируса внесены Всемирной организацией здравоохранения в список "вызывающих озабоченность".

Речь идет о штаммах альфа ("британский"), бета ("южноафриканский"), гамма ("бразильский") и дельта ("индийский"). Последний продолжает мутировать.

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В конце прошлой недели штат Махараштра сообщил о появлении варианта "дельта-плюс" (B.1.617.2.1). Он отличается наличием мутации K417N в S-белке и может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.