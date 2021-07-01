Дело Юрия Дудя вновь поступило в суд

Административное дело в отношении блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков вновь поступило в суд после доработки, передает zakon.kz.

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В Зюзинский районный суд поступили материалы административного дела в отношения Дудя Юрия, - сообщили РИА Новости в суде.

Отмечается, что дата рассмотрения еще не назначена.

В июне Зюзинский суд вернул полиции дело Дудя на доработку.

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Дудю вменяется часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (Пропаганда наркотических средств с использованием интернета). Ему грозит штраф до 1,5 млн рублей.

В апреле 2021 года "Лига безопасного интернета" обратилась в МВД с просьбой проверить на пропаганду наркотиков два интервью, вышедших на канале Дудя, - с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем. Полиция провела проверку и возбудила административное дело.

Моргенштерн недавно сам стал фигурантом аналогичного дела. Московский суд пришел к выводу, что в двух его песнях содержится пропаганда наркотиков, и оштрафовал исполнителя на 100 тыс. рублей.

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Интервью с Моргенштерном было опубликовано в ноябре 2020 года и набрало к настоящему моменту более 26,9 млн просмотров. Интервью с Ивангаем вышло в марте 2021 года, у него более 20,6 млн просмотров. В интервью с Ивангаем часть видео была удалена со спойлером.

"Лига безопасного интернета" - общественная организация, называющая своей целью искоренение опасного контента в Сети.