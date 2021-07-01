Елбасы о конфликте России и Украины: Ошибка политиков, а не народов

Только переговоры и добрая воля могут решить вопросы между Россией и Украиной, считает Первый Президент Казахстана- Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент zakon.kz.

Донбасс и так далее в Крым. Я считаю, что эти все вопросы переговорные. Я уже предлагал президенту Украины: "Давай при моем посредничестве встретимся, сядем за стол переговоров". Но они сказали, что пока не созрели к такому процессу. Мне очень больно. Я хорошо знаю Украину, и такие близкие мне страны вдруг вот так размежевались... Это ошибка политиков, а не народа, - сказал Назарбаев во время показа фильма "Штрихи к портрету. Лидер" на телеканале "Хабар".

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При этом он добавил, что любые, даже мировые войны, заканчиваются переговорами.

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Если из этого исходить - хотят решить вопросы, надо сесть за стол переговоров. Просто так сейчас Россия не уступит это, потому что мнение российского народа президент будет учитывать. Тем более в Крыму был референдум, и проголосовали за присоединение к России. Сложный вопрос. Только переговоры и добрая воля. Взаимные уступки могут решить эту проблему, которая невыгодна как России, так и Украине, - отметил Елбасы.

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Айша Тулеубекова, Нур-Султан