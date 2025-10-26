Дональд Трамп сделал неожиданное признание о мировых конфликтах

Президент США Дональд Трамп заявил, что "любит останавливать войны", но добавил, что не назвал бы это своим хобби, потому что это очень важно, сообщает Zakon.kz.

По данным ТАСС, политик не забудет день, когда он созвонился с лидерами Таиланда и Камбоджи.

"Потому что это была одна из первых войн, в разрешении которых я участвовал. И мне понравилось делать это. Я бы не назвал это хобби, потому что это намного более серьезно, чем хобби, но я в этом хорош и я люблю это делать", – сказал он в Куала-Лумпуре.

Там на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Таиланд и Камбоджа подписали совместную декларацию об отношениях, которую Трамп назвал "мирной сделкой".

"ООН должна делать это, но она этого не делает", – добавил он, напомнив, что во время его выступления на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН выключился телесуфлер, а также были неполадки с эскалатором.

Ранее Касым-Жомарт Токаев направил письмо президенту США Дональду Трампу с выражением искренней признательности.