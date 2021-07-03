Система Ashyq внедрена в приложение Сбербанка

С начала коронавирусной пандемии бизнес вынужден работать со значительными ограничениями, что наносит существенный урон предпринимателям. Для физических лиц риск заражения в местах скопления людей тоже вызывает оправданное беспокойство. Но с запуском системы Ashyq, призванной определять больных COVID-19 и контактных лиц на основе базы данных о прохождении ПЦР-тестирования, риски уменьшаются, что особенно актуально сейчас, во время четвертой волны коронавируса и распространения нового штамма.

Теперь воспользоваться сервисом Ashyq стало возможным и через мобильное приложение Сбербанка.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно отсканировать QR-код, установленный на входе в заведение, участвующее в программе Ashyq. После чего в приложении отобразится статус, подтверждающий разрешение или ограничение на вход в общественные места.

1. Нажать на первую историю в ленте под названием Ashyq.

2. Далее вы попадаете на страницу информации, где отображается ваш статус и инструкция действий:

Красный статус означает, что у человека положительный тест на коронавирус, ему нельзя посещать общественные места.

Желтый - присваивается контактному лицу. Пользователю разрешен вход только в аптеки и магазины товаров первой необходимости.

Синий - высветится у человека, который не числится как контактный, он имеет доступ к свободному перемещению везде, кроме тех мест, где обязателен ПЦР-тест (к примеру, в аэропорту).

Зеленый статус - посетитель имеет ПЦР-тест с отрицательным результатом, полная свобода передвижения.

3. Нажать на кнопку “Сканировать qr-код” и отсканировать QR заведения, в которое требуется доступ.

4. Открывается страница временного пропуска, где отображается детальная информация о заведении, данные клиента и время действия пропуска.

После истечения срока действия пропуска пользователь попадает обратно на главную страницу.

Заботясь о здоровье и безопасности своих клиентов, Сбербанк стал участником проекта и присоединился к системе Ashyq.