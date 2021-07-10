Надувные батуты с детьми взмыли в воздух во время праздника в Беларуси

10 июля 2021, 23:39
Фото: скриншот

В белорусском агрогородке Александрия Шкловского района из-за сильного ветра надувные батуты взмыли в воздух во время праздничных мероприятий. В этот момент на аттракционе находились люди, передает zakon.kz.

После происшествия на атракционах в Александрии за медицинской помощью обратились пять человек - двое детей и трое взрослых, - приводит слова белорусского Минздрава tvzvezda.ru.

Отмечается, что состояние всех пациентов удовлетворительное, для уточнения диагнозов проводится медицинская диагностика.


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