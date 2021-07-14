В Таразе открыли памятник героически погибшим сотрудникам ДКНБ

13 июля в Казахстане свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов национальной безопасности. В Таразе в этот день состоялось открытие монумента сотрудникам ДКНБ Мухтару Халиеву и Сергею Касьяненко, пожертвовавшим своей жизнью ради спасения мирных жителей.

Среди погибших во время теракта в Таразе в 2011 году были сотрудники ДКНБ Мухтар Халиев и Сергей Касьяненко. Они вели наружное наблюдение за преступником, которого подозревали в связях с религиозными экстремистами. Террорист напал на следивших за ним оперативников и убил их.

Имена героев теперь увековечены в памятнике, расположенном в сквере, который находится рядом со зданием ДКНБ.

В торжественном мероприятии принял участие аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, прокурор области Нургалым Абдиров, начальник ДКНБ Марат Ирменов, начальник Департамента полиции Жанат Сулейменов, родственники погибших сотрудников.

Глава региона назвал символичным открытие монумента героям в День образования Комитета национальной безопасности.

Сотрудники ДКНБ, которые отдали жизни во имя сохранения мира, стабильности на родной земле, являются примером подлинного героизма, беззаветной верности своей стране и народу. Молодежь будет брать пример именно с таких людей. Выражаю благодарность руководству и сотрудникам ДКНБ за то, что облагородили этот сквер, - сказал Бердибек Сапарбаев.

В ходе церемонии выступил отец погибшего сотрудника Мухтара Халиева Ермекбай Халиев.

Пусть над нами всегда будет мирное небо! - пожелал он.

Далее гости направились в здание ДКНБ, где прошло торжественное мероприятие ко Дню органов национальной безопасности.