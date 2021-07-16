Фильм Оливера Стоуна о Елбасы показали в Москве

В Москве состоялся закрытый показ документального фильма Оливера Стоуна, снятого вместе с Игорем Лопатенком о Первом Президенте Казахстана, сообщает zakon.kz.

В основе фильма "Qazaq: история золотого человека" — большое интервью с Нурсултаном Назарбаевым, передает Первый Канал.

Премьера ленты прошла в кинотеатре "Москва". Создатели картины подготовили короткую двухчасовую версию для проката, а полный вариант — восемь серий — для телевидения.

Насколько я знаю, Казахстан — очень большая страна, но о ней мало знают на Западе. Мне было очень любопытно. Геополитически Казахстан очень важен в Евразии, потому что он находится между Россией и Китаем, поэтому политическое равновесие очень важно. Лично для меня Евразия представляет собой будущее планеты, я вижу Казахстан в центре магнетического поля между Востоком и Западом. режиссер, продюсер фильма Оливер Стоун

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Первый президент Казахстана откровенно говорит о распаде Советского Союза, рассуждает о своих ошибках и политических победах, о том, как будучи лидером ядерной державы, отказался от арсенала ядерного оружия.

История казахского народа, рассказанная устами его лидера, я думаю, одному из лучших интервьюеров в мире Оливеру Стоуну, моему учителю и великому кинематографисту. режиссер картины Игорь Лопатенок

А еще создателям ленты удалось передать всю красоту и разнообразие удивительной природы Казахстана. Для этого снимать приходилось даже в экстремальных условиях — например, в пустыне, где температура воздуха превышала 55 градусов.

Это не первый документальный проект режиссера культовых "Прирожденных убийц" и "Уолл-Стрит". В 2017-м трехкратный обладатель "Оскара" представил фильм "Интервью с Путиным".

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