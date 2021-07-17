Футбольная сборная Германии ушла с поля после расистских оскорблений

Олимпийская сборная Германии в полном составе покинула поле за пять минут до окончания товарищеского футбольного матча с командой Гондураса, сообщает zakon.kz.

Причиной стали расистские оскорбления в адрес защитника немецкой сборной Джордана Торунариги, передает пресс-служба Немецкого футбольного союза.

На момент приостановки игры счет был 1:1. На матче, который проходил в японском городе Вакаяма, не было зрителей. Расистское оскорбление в адрес Джордана Торунариги прозвучало от одного из футболистов команды Гондураса.

Если один из наших игроков оскорблен на расовой почве, мы не можем продолжать играть, — приводит слова Кунца Немецкий футбольный союз.

На Олимпиаде в Токио сборная Германии сыграет в группе D с командами Бразилии, Кот-д'Ивуара и Саудовской Аравии. Команда Гондураса выступит в группе В со сборными Южной Кореи, Новой Зеландии и Румынии. Олимпийский футбольный турнир стартует 22 июля.

В 2020 году Торунарига, выступавший за "Герту", услышал расистские оскорбления в матче Кубка Германии. Тогда он заплакал и позже был удален, толкнув тренера "Шальке".