Рухия Байдукенова рассказала, помогал ли ей Димаш во время конкурса

Обладательница Гран-при международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Рухия Байдукенова рассказала, как ее поддерживал Димаш Кудайберген во время конкурса, передает корреспондент zakon.kz.

Отметим, Димаш Кудайберген в этом году был членом жюри конкурса.

До конкурса Димаш мне подсказывал по вокалу, говорил свои пожелания. А во время конкурса мы не общались, потому что он был членом жюри, а - участница. Это было бы неправильно, если бы мы во время конкурса с ним общались, - рассказала победительница Рухия Байдукенова.

По словам министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой, Димаш очень переживал за выступление Рухии.

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Я разговаривала с Димашем. Он так переживал за Рухию. Он же в первый раз был в жюри. Сказал, что легче самому выступить несколько раз, чем сидеть в жюри, - добавила она.

Это было первое выступление Рухии в международном конкурсе. В будущем она планирует выпустить авторские песни и клип.

18 июля казахстанка Рухия Байдукенова получила Гран-при международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Участники конкурса исполняли хиты в сопровождении заслуженного коллектива - Президентского оркестра Беларуси. Рухия покорила членов жюри своим вокалом и диапазоном в пять октав.

Тамила Языкова, Нур-Султан