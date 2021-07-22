COVID-19 в Алматы - количество больных в реанимации выросло в три раза

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров провел рабочее совещание Городского штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, на котором поручил развернуть дополнительные резервные койко-места на фоне роста заражений КВИ, сообщает zakon.kz.

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На сегодня в Алматы всего зарегистрировано свыше 86 тыс. случаев заражения КВИ, в том числе за последние сутки - 993. При этом ежесуточно госпитализируется свыше 400 пациентов, что в два раза превышает количество выписываемых. На стационарном лечении с COVID-19 находятся 3099 пациентов, в отделении реанимации и интенсивной терапии - 228. пресс-служба акимата Алматы

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Замакима акцентировал внимание, что с начала июля количество больных в реанимации выросло в три раза, динамика пациентов на домашнем карантине (5821 пациент) показывает шестикратный рост за последний месяц. Загруженность коечного фонда всех инфекционных стационаров составляет более 50%. В этой связи с учетом разработанных вероятных прогнозных ситуаций на август-сентябрь и базовых сценариев управления уровнем и темпом заболевания в городе было поручено рассчитать потребности в резервных инфекционных койках (к имеющимся 6090 койкам) и начать подготовку к их вводу в действие.

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Вместе с тем даны поручения по обеспеченности кадрового резерва и подготовке для ковидной терапии, а также по борьбе и недопущению подделки паспортов вакцинации.

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Городской штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции призывает алматинцев строго соблюдать меры защиты - масочный режим, социальную дистанцию, не посещать места скопления людей, а также не откладывать вопрос вакцинации, т.к. это единственный способ защиты от инфекции.

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