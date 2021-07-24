Сметов о "бронзе" на Олимпиаде: Мне не хватило удачи

Казахстанский дзюдоист и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Елдос Сметов дал интервью Службе центральных коммуникаций, передает zakon.kz.

- Что помешало в полуфинале дожать японца?

- Все было нормально. Мы четко подошли к поединку. Мне не хватило удачи. Я не жалею, что смог, то и сделал.

- Какой для вас был самый сложный бой?

- Самый сложный поединок был за выход в финал. Это был титулованный спортсмен, он и стал олимпийским чемпионом.

- Какие планы на будущее? Планируете на следующую Олимпиаду?

- Я насчет этого не думал. Я еще даже до номера не дошел.

- Кто первым вас поздравил из Казахстана?

- Пришло очень много сообщений. В первую очередь я с родителями поговорил. Они меня поздравили. Я для них всегда крутой.

Напомним, в полуфинальной схватке Сметов уступил японцу Наохисе Такато. Затем в поединке за бронзовую медаль казахстанский дзюдоист одержал уверенную победу над соперником из Нидерландов Торнике Тсакодеа.

Добавим, что в активе казахстанца уже есть серебряная награда Олимпийских игр. Ее Сметов завоевал на Олимпиаде-2016 в Рио.