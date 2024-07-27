Абиба Абужакынова будет биться за "бронзу" на Олимпиаде

Представительница команды Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова одержала победу в утешительном раунде на Олимпиаде-2024, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, Абужакынова оказалась сильнее Габриэллы Нарваес из Парагвая. Абиба выиграла досрочно, успешно сделав удержание. Эта победа позволила казахстанке пробиться в финальный блок соревнований в весовой категории до 48 килограммов, где у нее будет возможность побороться за бронзовую медаль.

Позже на татами выйдет Елдос Сметов (до 60 килограммов). Он будет биться за выход в финал против испанца Франсиско Гарригоса.

Ранее сообщалось, что Абужакынова потерпела поражение в 1/4 финала весовой категории до 48 килограммов. Она не смогла выйти в полуфинал Олимпиады-2024, но продолжит борьбу.