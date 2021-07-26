Дело Биртанова: экс-министра оставили под домашним арестом

14 июля экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову продлили домашний арест еще на два месяца. Защита Биртанова не согласна с решением суда и обжаловала постановление. Но суд не удовлетворил жалобу, передает zakon.kz.

Заседание проходило онлайн через ZOOM. Адвокаты Биртанова не согласны с постановлением Следственного суда. Они считают, что их подзащитного незаконно оставили под домашним арестом.

Судья грубым образом нарушил неприкосновенность личности Биртанова. Он целенаправленно лишил его свободы без законных на то у суда оснований. Как следствие, судья обязан согласно статье 16 УПК охранять права и свободы гражданина Биртанова, целенаправленно шел на их нарушение посредством вынесения незаконного постановления, - сказал адвокат Дмитрий Куряченко.

Защита экс-министра настаивала на том, чтобы постановление от 14 июля было отменено и Биртанова освободили из-под домашнего ареста.

Елжан Биртанов поддержал жалобу адвокатов.

Как известно, в октябре прошлого года мне предъявили подозрение в хищении или растрате бюджетных средств и в течение 10 месяцев я был подозреваемым в хищении бюджетных средств. А спустя 10 месяцев дело было переквалифицировано в злоупотребление. Не мне говорить, что это разные статьи, разные по своей сути, составу и по наказанию даже. Для меня это совершенно концептуально две большие разницы. Одно дело, когда меня задержали и подозревали, и в течение 10 месяцев вся общественность считала, что я причастен к хищению бюджетных средств. Другое дело, когда спустя длительное время после проведенного расследования выяснилось, что мне предъявлено подозрение в злоупотреблении должностными обязанностями. Как я уже говорил, с этим подозрением я не согласен и жду с нетерпением главного судебного разбирательства, чтобы доказать, что не было никакого злоупотребления. Хочу сказать, что в связи с этим прошу рассмотреть апелляционную жалобу моих адвокатов по существу и объективно, - сказал экс-глава Минздрава.

Но прокурор не согласился с адвокатами. По его словам, постановление о продлении домашнего ареста Биртанову до 14 сентября вынесено законно.

Прошу оставить без удовлетворения жалобу Биртанова и его защитников, - сказал Санат Талканбаев.

Судья Элеонора Унгарсынова оставила решение о продлении ареста Биртанову без изменения. Она сказала, что выводы Следственного суда мотивированы и соответствуют нормам закона.

Постановление Следственного суда оставить без изменения, частные жалобы адвокатов - без удовлетворения, - сказала она.

8 июля стало известно, что Агентство по финансовому мониторингу завершило досудебное расследование в отношении Елжана Биртанова и бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева.

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Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании воздушного судна санавиации для личных целей в июне 2020 года, а также в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей Платформы информатизации Минздрава.

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Экс-министр здравоохранения вот уже девять месяцев находится под домашним арестом.

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