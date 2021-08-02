После отказа продавца жительница Талгара разбила бутылку об пол

2 августа 2021, 16:14
Фото: pixabay.com

В Алматинской области покупательница магазина разбила бутылку коньяка за то, что ей его не продали. Согласно закону продажа алкогольных напитков в ночное время запрещена, сообщает zakon.kz.

Около 22:00 часов гражданка потребовала продать ей алкоголь, и в ответ на отказ продавца, демонстративно разбила бутылку коньяка об пол.

Данный инцидент произошел в Талгаре 1 августа. Факт зарегистрирован в УП Талгарского района и расследуется по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). На месте происшествия работает следственная оперативная группа. Для установления личности правонарушителя проводятся оперативно-розыскные мероприятия, - прокомментировали инцидент в департаменте полиции Алматинской области.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?