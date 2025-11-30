#АЭС в Казахстане
Происшествия

Жительница Талгара стала "пленницей" кольца

жительница Талгара стала заложницей кольца, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2025 22:08 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Талгаре Алматинской области женщина обратилась за помощью к спасателям, так как не могла самостоятельно снять кольцо с опухшего пальца, сообщает Zakon.kz.

Спасатели оперативно прибыли на место и сняли кольцо с распухшего пальца.

В пресс-службе МЧС РК отметили, что помощь врачей женщине не потребовалась.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.

Ранее туристы из Китая восхитились полицейскими в области Жетысу.

