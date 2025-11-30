Жительница Талгара стала "пленницей" кольца

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Талгаре Алматинской области женщина обратилась за помощью к спасателям, так как не могла самостоятельно снять кольцо с опухшего пальца, сообщает Zakon.kz.

Спасатели оперативно прибыли на место и сняли кольцо с распухшего пальца. В пресс-службе МЧС РК отметили, что помощь врачей женщине не потребовалась. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112. Ранее туристы из Китая восхитились полицейскими в области Жетысу.

