Идем по оптимистичному сценарию - Цой об эпидситуации

Министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил, что прогнозное число больных коронавирусом в августе-сентябре составит 250 тыс. человек, передает корреспондент zakon.kz.

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На основании прогноза эпидемиологической ситуации на август-сентябрь мы идем по оптимистическому сценарию, где прогнозное число зарегистрированных случаев в августе-сентябре составит около 250 тыс. человек, - сказал глава Минздрава на заседании правительства.

Он отметил, что дальнейшее развитие оптимистичного сценария возможно лишь при соблюдении карантинных мер и вакцинации населения.

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С 26 июня Казахстан находится в "красной" зоне. 1 августа все регионы перешли в "красную" зону, а 3 августа Туркестанская область вышла из нее.

На 3 августа лечение от коронавируса продолжают получать 102 839 человек.

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В июне министр здравоохранения представил три сценария развития эпидемиологической ситуации летом. Последний Цой назвал более эффективным - четырехнедельный жесткий карантин, при котором к концу августа в сутки нужно будет госпитализировать по 2500 человек.

Тамила Языкова, Нур-Султан