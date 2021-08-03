В Бишкеке задержали бывшего премьер-министра Кыргызстана

Задержан экс-премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Кыргызстан.

По результатам проведенных следственных действий и полученных по делу доказательств, 3 августа следствием решено задержать Сариева. Он водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ, — сообщили в ГКНБ.

По версии следствия, Сариев будучи министром экономики и одновременно являясь председателем соответствующей Госкомиссии, занизил сумму экологического ущерба от работы рудника Кумтор на несколько миллиардов сомов, в результате чего государству был причинен колоссальный ущерб.

Отмечено, что с Сариевым будут продолжены следственные действия. В ближайшие 48 часов Первомайский районный суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения.

Темир Сариев не первый экс-премьер КР, которого задержали по делу Кумтора. 2 июня суд постановил водворить еще одного бывшего премьер-министра Кыргызстана Омурбека Бабанова в СИЗО.

Накануне по делу о месторождении Кумтор в Бишкек доставили бывшего президента Кыргызстана Аскара Акаева. Выйдя с допроса, беглый президент, находившийся в розыске сказал, что заключил сделку со следствием.

Аскар Акаев был президентом Кыргызстана с 1991 по 2005 годы. Он покинул должность в связи с тем, что в стране начались митинги за его отставку. Акаев не был в Кыргызстане 16 лет.

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