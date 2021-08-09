"Темно-красная" зона - участники и лидеры Ashyq работают по-новому с 9 августа

Информацию о продлении режима работы торгово-развлекательных центров разъяснили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК, сообщает zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что 29 июля принято постановление главного государственного санитарного врача РК "О внедрении проекта Ashyq на объектах предпринимательства" (ПГСВ №33).

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Согласно критериям ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq (приложение 4 к ПГГСВ №33), ТРЦ допущены к участию в проекте с режимом работы в "зеленой" и "желтой" зонах без ограничения, в "красной" - разрешена работа с 10:00 до 22:00 в субботу и воскресенье, в "темно-красной" - разрешение работы с 07:00 до 20:00. При этом, согласно пункту 9 ПГГСВ №33, со 2 августа в пяти городах - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау и Караганда - введены ограничительные меры выходного дня. пресс-служба КСЭК

Требования к режиму работы участников проекта Ashyq в "темно-красной" зоне, согласно приложению 4 к ПГГСВ №33, будут действовать до 9 августа.

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Обращаем ваше внимание на тот факт, что согласно пункту 11 ПГГСВ №33, главные госсанврачи на транспорте соответствующей территории по вопросам реализации проекта Ashyq руководствуются настоящим постановлением и не вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в отношении участников проекта в "зеленой", "желтой" и "темно-красной" зонах. пресс-служба КСЭК

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Вместе с тем объектам со статусом "Лидеры Ashyq" с 9 августа в "темно-красной" зоне разрешен режим работы до 00:00, прочим объектам (участникам Ashyq) - до 22:00. пресс-служба КСЭК

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"Темно-красная" зона - зона критического уровня риска (при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек на 100 тыс. населения свыше 200) за недельный период.

В связи с этим 9 августа будет осуществлена оценка нагрузки на систему здравоохранения по соответствующим критериям для принятия дальнейших мер. пресс-служба КСЭК