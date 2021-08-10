Названа дата начала проверок вакцинации у работников в Казахстане

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК рассказали, когда начнется проверка вакцинации у работников, сообщает zakon.kz.

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Проверки вакцинации у казахстанцев на рабочих местах начнутся не 10 августа, а 1 сентября 2021 года, - сообщили корреспонденту в пресс-службе КСЭК Минздрава РК.

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Как напомнил замруководителя Департамента санитарно-эпидемиологической службы Алматы Садвакас Байгабулов, согласно постановлению главного госсанврача РК №32 от 14 июля, определены сроки проведения вакцинации: в срок до 10 августа - проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 1 сентября - вторым компонентом вакцины от COVID-19 работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев).

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Следовательно, контроль охвата вакцинацией работников законченным курсом может проводиться только с 1 сентября. К тому времени также планируется разработать алгоритм проведения этих проверок. Садвакас Байгабулов

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Он уточнил, что предметом проверок станут официальные документы сотрудников.

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Будем проверять паспорта вакцинации или справки о получении первого компонента вакцины; справки о постоянном медицинском противопоказании или о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних трех месяцев; справки об отрицательном результате ПЦР-тестирования (один раз в семь дней) для невакцинированных работников. Садвакас Байгабулов