Все казахстанцы покинули Афганистан - МИД РК

В Министерстве иностранных дел РК сообщили, что все казахстанцы покинули территорию Афганистана, передает zakon.kz.

Граждан Казахстана на территории Афганистана сейчас нет. Все уже покинули территорию этой страны, по крайней мере, те, о которых мы знали. Дипломаты находятся на службе и продолжают свою работу, эвакуировать их мы не планируем. пресс-служба МИД РК

При этом во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что из Афганистана выехали все граждане Казахстана, кроме дипломатических представителей РК.

Дипломаты во главе с послом остались. Они на службе, будут продолжать свою работу, - добавили в МИД РК.

15 августа Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководителями силовых органов по ситуации в Афганистане. Глава государства поручил принять меры для обеспечения безопасности наших граждан и дипломатов, находящихся в ИРА.

Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане и внимательно следит за развитием событий. Касым-Жомарт Токаев

16 августа глава государства провел второе совещание по складывающейся ситуации в Афганистане.

Обсуждены меры оперативного реагирования на ситуацию в Исламской Республике Афганистан с учетом национальных интересов Казахстана и вопросы обеспечения безопасности граждан нашей страны. Президент поручил профильным ведомствам продолжить всестороннее наблюдение за развитием ситуации в Афганистане, что крайне важно для принятия решений относительно последующего сотрудничества с этой страной. пресс-секретарь Президента Берик Уали

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