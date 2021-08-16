Менеджер МакSим высказалась об отправлении певицы в реабилитационный центр

Российская певица МакSим (Марина Максимова) остается дома, где она получает всю необходимую после болезни помощь специалистов, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что певица на три недели отправляется в реабилитационный центр в Подмосковье.

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Это ложная информация, - прокомментировала менеджер артистки Маргарита Соколова. - Все специалисты приезжают оказывать ей помощь на дому. Она находится дома, реабилитируется дома. Никуда не выезжает.

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По словам менеджера, МакSим 23 августа еще предстоит снятие швов, оставшихся после пребывания в реанимации.

38-летняя певица около двух месяцев находилась в больнице, полтора из них она провела в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Диагноз не разглашается, но известно, что тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. 3 августа МакSим вывели из искусственной комы и отключили от аппарата ИВЛ, 9 августа ее перевели из реанимации в обычную палату. 13 августа певицу выписали.