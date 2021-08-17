Подросток лишился головы в жуткой аварии в Жамбылской области

Около сельской дороги в Жамбылской области нашли тело подростка с оторванной головой. Выяснилось, что смерть – это последствия аварии. В ней пострадал еще один школьник, он сейчас в больнице, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Как оказалось, двух подростков 12-13 лет по сельской дороге катал 27-летний мужчина. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в бетонный столб. Один мальчик погиб на месте, второй с травмами в больнице.

После аварии водитель, оставив автомобиль на месте происшествия, скрылся в неизвестном направлении. По данному факту начато досудебное расследование по двум статьям. Обстоятельства происшествия выясняются, назначены соответствующие судебные экспертизы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, - исполняющий обязанности пресс-секретаря ДП региона Бегман Кутмырзаев.