Начался госвизит Токаева в Корею

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 16 августа находится в Корее с государственным визитом, передает zakon.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Как уточнили в Акорде, госвизит Токаева в Республику Корея начался с церемонии официальной встречи Президента Казахстана в Голубом доме.

Главу нашего государства у входа встретил президент Мун Чжэ Ин. После того, как прозвучали государственные гимны Казахстана и Южной Кореи, президенты обошли строй Почетного караула, поклоном поприветствовали флаги двух стран и представили друг другу членов официальных делегаций. Касым-Жомарт Токаев оставил запись в Книге почетных гостей, - говорится в сообщении.

16 августа Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Мун Чжэ Ина прибыл с государственным визитом в столицу Республики Корея - Сеул. Президент Казахстана стал первым мировым лидером, прибывшим с визитом в Южную Корею с момента начала пандемии.