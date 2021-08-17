Токаев возложил венок к монументу павшим за Родину в Сеуле

Глава государства принял участие в церемонии возложения венка к монументу павшим за Родину в Сеуле, сообщает zakon.kz.

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В рамках государственного визита в Республику Корея Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения венка к монументу павшим за Родину, расположенному в Сеуле, - говорится в сообщении Акорды.

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Касым-Жомарт Токаев почтил память погибших минутой молчания, а также оставил запись в Книге почетных гостей.

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16 августа Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Мун Чжэ Ина прибыл с государственным визитом в столицу Республики Корея - Сеул. Президент Казахстана стал первым мировым лидером, прибывшим с визитом в Южную Корею с момента начала пандемии.

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