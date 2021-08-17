О чем договорился Касым-Жомарт Токаев с Мун Чжэ Ином

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, сообщает zakon.kz.

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В Голубом доме - резиденции южнокорейского лидера - состоялись переговоры главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Мун Чжэ Ином с участием официальных делегаций. Стороны обстоятельно обсудили перспективы дальнейшего развития казахско-корейского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей, - говорится в сообщении Акорды.

Также сообщается, что главы государств рассмотрели актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня, взаимодействия по линии международных структур.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту Мун Чжэ Ину за оказанное на корейской земле гостеприимство.

Президент Казахстана с теплотой вспомнил состоявшуюся в 2019 году в Нур-Султане встречу с лидером Южной Кореи, которая придала серьезный импульс развитию двусторонних отношений.

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Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Южная Корея является одним из важнейших стратегических партнеров Казахстана в Азии.

На сегодняшний день в казахстанскую экономику вложено более 6 млрд долларов корейских инвестиций. Я считаю, что работу по привлечению инвестиций следует продолжать. Вы, наверное, помните, два года назад я Вам говорил, что нам нужно создать очень крупный проект во взаимоотношениях друг с другом. Сейчас в Казахстане работают 550 компаний с участием корейского капитала, среди которых такие ведущие корпорации, как Samsung, Hyundai, Lotte, Posco и другие. Сформирована солидная институциональная база, действуют межправительственная комиссия и деловой совет, - сказал Президент.

Глава государства выразил благодарность корейской стороне за помощь в борьбе с коронавирусом. Он также проинформировал своего южнокорейского коллегу о казахстанской вакцине QazVac.

Говоря о перспективах межгосударственного сотрудничества, Касым-Жомарт Токаев высказал заинтересованность в изучении опыта Южной Кореи в развитии высоких технологий и сферы здравоохранения.

Приветствуя Касым-Жомарта Токаева, Президент Южной Кореи отметил, что с начала пандемии встреча с президентом Казахстана стала для него первой на высшем уровне.

Рад принимать Вас в качестве долгожданного, особенного гостя. Очень важно, что наша встреча проходит в год 30-летия независимости Республики Казахстан и 76-й годовщины независимости Республики Корея, - заметил Мун Чжэ Ин.

Лидер Южной Кореи поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана за активное содействие в возвращении останков национальных героев Кореи Ге Бон У, Хван Ун Дена и генерала Хон Бом До.

Президент Республики Корея высоко оценил роль Казахстана в региональных и международных процессах.

После обретения независимости Казахстан благодаря активному, открытому внешнеполитическому курсу и тесному сотрудничеству с другими странами стал самым динамично развивающимся государством в Центральной Азии. Казахстан также неоднократно проявлял лидерство в различных механизмах многостороннего сотрудничества, будучи инициатором создания СВМДА и сопредседателем министерской конференции ВТО. Именно Казахстан является первым торговым и инвестиционным партнером Республики Корея в Центральной Азии. В течение 30 лет с момента установления дипломатических отношений наши страны развивали дружеские отношения и сотрудничество. Даже в условиях пандемии мы продолжали поддерживать тесные контакты путем заочного общения на всех уровнях. Казахстан является важным партнером в корейской государственной стратегии "Новая северная политика". Потенциал развития сотрудничества между нашими странами далеко не исчерпан, - сказал президент Южной Кореи.

Мун Чжэ Ин отметил особый характер связей, которые объединяют два народа.

Корейский народ испытывает особую любовь к народу Казахстана. Для нас Казахстан является центром евразийского континента. История двусторонних связей между нашими народами, уходящая во времена Великого Шелкового пути, нашла свое продолжение во время переселения этнических корейцев в Казахстан. Мы с благодарностью помним щедрость народа Казахстана, принявшего в свои теплые объятия корейцев, приехавших с Дальнего Востока, - подчеркнул президент Южной Кореи.

По завершении переговоров в присутствии глав государств были подписаны следующие документы:

1. Совместное заявление Республики Казахстан и Республики Корея (принято устно).

2. Меморандум о взаимопонимании в сфере архивного дела между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством внутренних дел и безопасности Республики Корея.

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством торговли, индустрии и энергетики Республики Корея.

4. Меморандум о взаимопонимании в сфере управления водными ресурсами между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством окружающей среды Республики Корея.

5. Меморандум о взаимопонимании между Акиматом Кызылординской области и Агентством по делам ветеранов и патриотов Республики Корея.

6. Меморандум о сотрудничестве между АО "ФНБ "Самрук-Казына" и Корейской ассоциацией международной торговли (KITA).

16 августа Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Мун Чжэ Ина прибыл с государственным визитом в столицу Республики Корея - Сеул. Президент Казахстана стал первым мировым лидером, прибывшим с визитом в Южную Корею с момента начала пандемии.