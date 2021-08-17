Талибы в Кабуле, но для региона все только начинается

Боевики движения "Талибан" (является запрещенным на территории РК) практически без боя взяли под свой контроль столицу Афганистана, а действующий президент страны Ашраф Гани, несмотря на все его заявления о намерениях защищать Кабул чуть ли не ценой собственной жизни, был вынужден спасаться бегством. В чем парадокс происходящего сегодня в Афганистане и какие это несет в себе риски для региона, разбираемся в материале zakon.kz.

Заняв президентский дворец, лидеры талибов инициировали процесс передачи под их юрисдикцию всех вертикалей власти в Афганистане и при этом исключили вариант формирования коалиционного правительства.

Пикантности добавляет спешный вывод американского посольства, хотя совсем недавно действующий президент США Джо Байден с больших трибун заявлял, что власти Афганистана сумеют удержать контроль над государством и опасаться нечего.

Феномен успеха сегодняшнего "Талибана"

Наступление движения "Талибан" началось в мае этого года, но тогда этому не предали особого значения ни объявившие о своем уходе из Афганистана силы международной коалиции во главе с США, ни уже бывшее руководство страны.

Тогда никто даже и подумать не мог, что талибам удастся взять под свой контроль всю территорию Афганистана за столь короткий срок, ведь даже в период своего нахождения у власти с 1996 по 2001 год радикально-экстремистское движение так и не смогло установить власть над всем государством. Следует напомнить, что в тот период им не покорились провинции Тахар, Бадахшан, Панджшер, а многие населенные пункты на так называемых "подконтрольных" территориях на самом деле находились вне зоны их прямого влияния.

Более того, к 2001 году, на момент ввода войск стран НАТО в Афганистан, движение "Талибан" и вовсе находилось на грани распада. Отсутствовал фактор единоначалия, представители управляющей верхушки движения погрязли в междоусобных разборках, а наиболее влиятельные в то время полевые командиры были попросту предоставлены сами себе. По факту ввод сил международной коалиции во главе с США спас от неминуемого распада не только Афганистан, но и само радикально-экстремистское движение.

Сейчас, оглядываясь на 20 лет назад, можно смело утверждать, что нынешний "Талибан" сделал множество выводов с того времени. И он уже не тот, что был раньше.

За этот период, несмотря на всевозможные вмешательства в их деятельность, лидерам организации удалось определить и обозначить свой вектор развития, внутри которого нашлось место не только этническим пуштунам, но и представителями других национальностей.

Кроме того, несмотря на жесткую идеологию, был снижен и градус радикализма в позициях организации, что по сути повысило популярность среди местного населения страны. Вдобавок ко всему, нынешний "Талибан" пытается демонстрировать всему миру, что готов договариваться как внутри Афганистана, так и с внешними игроками.

Таджикский эксперт Фахриддин Холбек в своем интервью информационному агентству "Шарий.net" отметил:

Талибан уже не тот, который был в 1996-м году — это менее радикальная организация, взявшая Кабул практически без стрельбы и убитых. Талибы понимают, что афганский народ не заслуживает средневековых законов и хочет безопасности. Сейчас самое главное — чтобы не было войны, и стороны шли на переговоры.

Еще одним фактором, повлиявшим на успех наступательной кампании талибов, стала усталость местного населения и политических элит от политики подавшего на днях в отставку президента Афганистана Ашрафа Гани и его сторонников.

В стране, самое главное, отсутствовала внутриполитическая стабильность, а уже бывший президент за весь период нахождения у власти вообще не пытался хоть как-то на это повлиять.

Основной причиной бездействия прошлых властей Афганистана эксперты называют изначальную ставку Ашрафа Гани не на борьбу с "Талибаном" или другими террористическими организациями, а на нейтрализацию различных этнополитических организаций руками экстремистов. Самыми главными врагами режима Гани были не боевики-радикалы, а политики, имеющие авторитет среди национальных меньшинств: Ато Мохаммад Нур, Исмаил Хан, Абудул Рашид Дустум, Салахуддин Раббани и др.

С кем и о чем готов договариваться "Талибан"?

После взятия Кабула под свой контроль официальный представитель политического офиса движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил, что война окончена, а страну ждет в ближайшее время процесс политических трансформаций и формирования новой системы государственного управления.

Несмотря на столь оптимистичные заявления, в стране все еще сохраняются возможные очаги сопротивления. В этом случае стоит отметить, что "Талибан" практически бескровно захватил большую часть территорий государства не потому, что они действительно являются столь грозной военной силой, а потому, что им позволили это сделать.

В этой связи, чтобы удержать власть на долгие годы и не совершать прежних ошибок, лидерам "Талибана" придется искать возможности договариваться.

Основным оппонентом власти Талибов в ближайшее время могут стать все те же политические группы национальных меньшинств. Понятно, что сейчас в их составе нет авторитетов уровня Ахмад Шах Масуда, а те, кто остался из его былого окружения, не пользуются столь высокой популярностью в афганском обществе.

Однако, учитывая радикализм и средневековые методы наведения порядка в стране, который присущий талибам, ситуация может быстро поменяться, тем более, что движению пока не удалось взять под контроль родину бывшего министра обороны Афганистана 90-х годов - провинцию Панджшер.

Подобное мнение высказал в разговоре с корреспондентом портала zakon.kz и политический обозреватель "Интерфакса" в Таджикистане, специалист по вопросам Афганистана Ильхом Нарзиев:

В случае допуска талибами все тех же ошибок 90-х годов, в Афганистане может наблюдаться резкая консолидация сил среди лидеров национальных меньшинств, которые попытаются сформировать своего рода оппозицию действующему руководству Афганистана в лице "Талибана". В составе радикально-экстремистского движения прекрасно понимают, что в случае определенного развития ситуации, помимо политического объединения, они могут стать еще и военизированным. В этой связи, отпуская из плена одного из авторитетных представителей таджикских политиков Исмаила Хана, представитель талибов Амирхан Мутаки попросил передать руководству партии "Джамият", что они не хотят конфронтации с ними. А буквально вчера делегация от этой партии вовсе посетила Исламабад. Ни для кого не секрет, что Пакистан является своего рода куратором талибов. Исходя из этого, можно предположить, что лидера партии Салахуддина Раббани пытались убедить в необходимости сотрудничать с движением "Талибан".

Помимо внутренних переговоров, Талибан нацелен получить и международное признание. Понятно, что талибы планируют задержаться во власти страны не один и даже не пять лет. Иначе вся их война, длившаяся практически 20 лет с иностранными захватчиками, как они называли международную коалицию, была бы по меньшей мере не оправданной.

Сейчас они понимают, что удержать власть смогут только если страна вернется к мирной жизни, а страны-соседи захотят инвестировать в трансафганские проекты. И пока талибы все делают правильно.

Объявили амнистию всем политикам страны и даже тем, кто тесно был связан с Ашрафом Гани. Призвали вернуться местное население на свои рабочие места и дали возможность продолжить работу средствам массовой информации. Дополнительно талибы пообещали сделать максимальные поблажки женской половине населения – дать возможность им спокойно работать, учиться, а также занять полноценное место в афганском обществе.

На фоне внутренних послаблений лидеры движения постоянно заявляют о безопасности, которую они якобы готовы обеспечивать для всех. Речь в первую очередь идет о сотрудниках дипломатических миссий и иностранных компаний, готовых продолжить работу в Афганистане в период их нахождения у власти. Также талибы якобы готовы взять на себя обязательства по охране государственных границ с соседними государствами, дабы не допустить каких-либо провокаций, способных очернить их имя.

Таджикский эксперт Абудгани Мамадазимов отметил:

"Талибан" будет нуждаться в признании своего "Исламского эмирата Афганистан" со стороны международного сообщества. Следовательно, руководство движения, пришедшего к власти, не заинтересовано в каких-либо провокациях на границе со среднеазиатскими государствами, а тем более, в попытках вторжения в них. Важно и то, что "Талибан" исповедует концепцию эмирата в границах Афганистана, а не халифата, не признающего существующих границ.

Возможная позиция Казахстана на происходящее в Афганистане

За годы своей независимости Казахстан неоднократно выступал инициатором необходимости проведения мирного переговорного процесса в Афганистане. Заявлял о готовности предоставить переговорную площадку под эгидой многих международных организаций, начиная от ШОС заканчивая СВМДА. При этом на постоянной основе отправлял гуманитарную помощь и оказывал так называемую образовательную поддержку – предоставлял гранты на обучение в казахстанских вузах для студентов из Афганистана.

После прихода к власти талибов Казахстану в ближайшее время придется корректировать свою позицию, так как движение "Талибан" все-таки является запрещенным на территории страны, а сотрудничать с террористической организацией, мягко говоря, неправильно.

Вместе с тем, в условиях того, что происходит сейчас в Афганистане, в наиболее выгодном положении находится именно Казахстан.

Казахстан не граничит с Афганистаном, не имеет совместных социально-экономических и стратегически важных проектов, а общая численность проживающих на территории исламской республики этнических казахов по сравнению с остальными национальностями крайне мала.

Исходя из всего этого у властей Казахстана есть не только возможность тщательно проработать свою дальнейшую позицию в отношении Афганистана, но и не торопясь взвесить все "за" и "против" – что выгодно, а что нет.

Олег Васильев

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