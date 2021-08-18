В каком регионе Казахстана меньше всего вакцинируются

Около 4,8 млн казахстанцев привились от коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодняшний день первым компонентом привито 6,1 млн человек, охват подлежащего населения составил 62%. Вторым компонентом привито около 4,8 млн человек с охватом 48% подлежащего населения.

Наибольший охват отмечается в шести регионах: городах Шымкент, Алматы, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях. Наименьший процент охвата вакцинацией первой дозой отмечается в Мангистауской области, - сообщил глава Минздрава на заседании правительства.

Министр отметил, что все регионы обеспечены вакцинами в достаточном количестве, поставки осуществляются согласно графику.

10 августа в Казахстан доставили китайскую вакцину Sinopharm. В Минздраве добавили, что поставки продолжаются. В четвертом квартале этого года в Казахстан должны привезти Pfizer. В первую очередь эту вакцину получат дети.

Тамила Языкова, Нур-Султан